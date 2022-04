Atletico su Lautaro? Cerezo dribbla: “Non è il momento di parlare del Toro”

Le parole del presidente dei Colchoneros a poche ore dalla sfida di Champions League con il Manchester City

L'attenzione del club, almeno in questo momento, è sulla gara, come confermato anche dal presidente Enrique Cerezo, stuzzicato dall'inviato di Sport Mediaset: "Oggi non è il momento di parlare di LauToro (lo ha chiamato proprio così, ndr), oggi siamo qui per parlare della partita".