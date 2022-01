Attacco Inter, spuntano 2 nomi completamente nuovi: “C’è anche un ex”

Si cerca un giocatore in prestito fino a giugno. Oltre ai nomi inflazionati di Caicedo e Salcedo, ecco spuntare altre ipotesi

L'Inter è alla ricerca di un attaccante che possa, all'occorrenza, sostituire gli infortunati e far rifiatare Edin Dzeko. I nerazzurri non hanno soldi da spendere e non vogliono impegnarsi in riscatti futuri. Si cerca un giocatore in prestito fino a giugno. Oltre ai nomi inflazionati di Caicedo e Salcedo, ecco spuntare altre ipotesi.