Attesa l’ufficialità di Joao Mario-Sporting. Abola: “Non ci sarà opzione d’acquisto”

È atteso dal Portogallo l’annuncio dell’ufficialità del passaggio di Joao Mario allo Sporting Lisbona. Abola, giornale portoghese, scrive: “ Il giocatore è un vecchio desiderio di Frederico Varandas. Lo voleva da quando è arrivato alla presidenza dello Sporting e ha rinnovato questo interesse nell’ultima finestra di mercato”.

“Da aprile aveva contattato il giocatore e il sogno si è realizzato perché il centrocampista non fa parte dei piani di Conte all’Inter”.

“João Mário sarà un giocatore dello Sporting fino a giugno 2021, in prestito, non ci sarà da pagare una quota per il prestito e non ci sarà opzione d’acquisto. Il club portoghese pagherà poco più di un terzo del suo stipendio”.

