Inter, contatti avviati per un baby talento turco: sfida al Milan per il nuovo Calhanoglu

I nerazzurri avrebbero messo nel mirino un giovanissimo centrocampista da inserire nel proprio settore giovanile

L'attività di scouting nazionale e internazionale dell'Inter non si ferma mai: gli osservatori nerazzurri avrebbero individuato un nuovo baby talento da portare a Milano e inserire nel settore giovanile. Si tratta di Emirhan Acar, centrocampista offensivo classe 2005, nato in Austria ma di chiare origini turche. Mancino di piede, forte fisicamente, attualmente milita da sotto età nella formazione Under 18 dell'AKA Tirol e fa parte della Nazionale Under 17 della Turchia, con cui in questi giorni sta disputando l'Europeo di categoria.