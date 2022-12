Baldanzi, Napoli e Inter lo seguono. Ma l’Empoli non lo venderà a prezzo di saldo

"Tommaso Baldanzi a Empoli è il "nuovo" che avanza. Ha esordito in A in maggio e in Coppa Italia nell'ottobre 2020, ma è diventato un giocatore chiave solo in questa stagione. Non è certo... in ritardo visto che ha 19 anni e nel 2022-23, nonostante i problemi fisici, ha collezionato 6 presenze e 2 reti. Classico 10 di piede sinistro, è cresciuto nelle giovanili dove ha vinto due scudetti. Napoli e Inter lo seguono e hanno buoni rapporti con il presidente Corsi, ma Baldanzi, appena blindato con il rinnovo fino al 2027, non sarà ceduto a prezzo di saldo. Soprattutto se il rendimento sarà quello della prima parte di stagione. II precedente di Asllani, pagato dai nerazzurri 14 milioni più 2 di bonus, insegna", rivela La Gazzetta dello Sport.