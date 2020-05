MD – Skriniar piace al Barça. Lenglet sa dell’interesse dell’Inter ma ha altri piani

Il giornale spagnolo, il Mundo Deportivo ha parlato ieri di Lenglet e dell’interesse del Barcellona per Skriniar. Lo stesso giornale torna sulla questione e spiega: “I dirigenti nerazzurri considerano il francese come il possibile sostituto di Skriniar che a sua volta piace al Barcellona. Ma secondo quanto sappiamo il giocatore conosce l’interesse dei nerazzurri, ma non vorrebbe lasciare il Camp Nou. Il 24enne ha dimostrato finora grande professionalità, ha un grande seguito sul mercato ma non è sul punto di partire. Setien ha contato più su di lui rispetto a quanto aveva fatto Valverde. Il club, dopo l’infortunio al ginocchio pensa che Umtiti sia meno affidabile. Il Barça non vede come possibile l’uscita del francese”. E neanche l’Inter pensa alla cessione di Skriniar al momento.

(fonte: Mundo Deportivo)