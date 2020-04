MD – Barcellona, Lautaro si è convinto: i motivi che lo spingeranno a lasciare l’Inter

In Spagna ne sono ormai certi: Lautaro Martinez sarà il prossimo attaccante del Barcellona. Le voci sul suo prossimo addio all’Inter si rincorrono ormai da mesi, e le dichiarazioni del suo agente non bastano per gettare acqua sul fuoco: l’argentino, insieme a Neymar, è il grande obiettivo di mercato dei catalani e, secondo il Mundo Deportivo, arrivare a lui sarà molto più semplice. Ma c’è di più: il Toro si sarebbe convinto ad accettare la proposta blaugrana.

I MOTIVI DEL SI’ – Sarebbero diversi i motivi che hanno spinto a Lautaro a cedere al pressing del Barcellona. In primis, l’ingaggio proposto: l’argentino attualmente guadagna 2,5 milioni di euro a stagione, molto meno dei 7 offerti dai catalani. A ciò bisogna aggiungere la possibilità di coronare il proprio sogno di giocare insieme a Leo Messi in un top club mondiale come il Barcellona.