Sport – Barcellona, ecco l’offerta per Lautaro: 50 milioni e due giocatori. Ora l’Inter…

Proseguono le voci di mercato intorno a Lautaro Martinez: per il Barcellona è l’obiettivo principale per rinforzare il proprio attacco, ma l’Inter tiene duro, forte della clausola rescissoria da 111 milioni di euro presente all’interno del contratto dell’argentino. L’intenzione dei catalani è quella di inserire nell’operazione delle contropartite tecniche per limitare l’esborso economico: tra i tanti nomi circolati, il più interessante per i nerazzurri sarebbe quello di Junior Firpo, esterno sinistro classe ’96.

Secondo il quotidiano catalano Sport, i blaugrana avrebbero fomulato una prima offerta: 50 milioni di euro più il cartellino di due giocatori. Nei prossimi giorni l’Inter dovrà dare una risposta: solo nel caso in cui la proposta venga considerata soddisfacente si potrà proseguire con la scelta delle contropartite. Altri nomi che potrebbero fare al caso dei nerazzurri sono Arturo Vidal, pupillo di Conte, e Samuel Umtiti, che il club di viale della Liberazione valuterebbe solamente in caso di cessione in prestito.