MD: “Barcellona, se parte Umtiti arriva Skriniar”. Mossa anti Real Madrid, con l’Inter…

Il Mundo Deportivo non ha dubbi: “Se parte Umtiti arriva Skriniar“. Secondo il quotidiano spagnolo il Barcellona, all’interno dei discorsi legati a Lautaro Martinez, starebbe parlando con l’Inter anche del difensore slovacco. L’ex Sampdoria piace ai catalani per due motivi: oltre ad essere considerato perfetto per lo stile di gioco dei blaugrana, il suo acquisto sarebbe una mossa contro gli eterni rivali del Real Madrid, anch’essi interessati al giocatore, che verrebbero così privati di un possibile valido sostituto di Sergio Ramos.

L’Inter, che pagò Skriniar solamente 20 milioni di euro (più il cartellino di Caprari), ha già ampiamente ammortizzato la spesa fatta nell’estate del 2017: un fattore da tenere in considerazione, in un mercato che sarà fortemente condizionato dalle conseguenze economiche dovute all’epidemia di coronavirus.