Il centrocampista dell'Inter svolge più ruoli nell'Italia di Spalletti. Con la Svizzera aiuterà Fagioli in regia, ma non solo

"Nicolò Barella è il nostro coltellino svizzero: piccolo, compatto e pieno di funzioni utili. Regalatelo a qualsiasi allenatore del mondo e lo farete felice. Nato come mediano da recupero e combattimento, ha raffinato la tecnica diventando un incursore da gol. Infine, maturando tatticamente, ha completato la sua crescita diventando un regista a tutti gli effetti. Nella stagione scudettata dell’Inter, c’è tantissimo Barella proprio per questo, non solo per corsa e incursioni. Il riflesso incondizionato degli allenatori avversari di pressare l’impostazione di Calhanoglu con un trequartista, è stato disinnescato dal soccorso di Nicolò che si è sostituito in regia, con lucidità di idee e pulizia di passaggio. Stasera eserciterà la stessa funzione al fianco del giovane Fagioli, più dinamico e aggressivo di Jorginho. A Berlino potrebbe nascere la nuova anima dell’Italia chiamata ad alimentare il sogno in questo Europeo", scrive La Gazzetta dello Sport.