"Epperò adesso Barella è cresciuto di una spanna abbondante, la partita contro l’Albania che ha incantato e illuminato è solo l’ultima perla di una collana cominciata d infilare proprio al termine della scorsa stagione. Ha tutto dalla sua parte: controllo, visione, gioca ovunque e per chiunque, appoggio e lancio, forte agonisticamente e tecnicamente, ha restituito a Jorginho lo smalto di un tempo. Barella contro Rodri, i due partono da un punto in comune: entrambi in gol alla prima giornata di questo Europeo, entrambi con gol molto simili, dal limite dell’area. Non solo, ma entrambi fanno parte di quella ristretta lista dei grandi d’Europa nel ruolo. Paradossalmente, insieme sarebbero una coppia terminale. Anche per questo l’Inter lo ha blindato, rinnovo per altri cinque anni a 6,5 milioni (è diventato l’italiano più pagato della serie A). Meglio evitare che in giro per l’Europa vengano strane idee".