CorSera – Barella-Inter, vicino il rinnovo di contratto: ecco le cifre

Secondo quanto riferisce il Corriere della Sera, la trattativa per il rinnovo di contratto di Barella è al rush finale

Nicolò Barella sta collezionando prestazioni da urlo e ormai la sua duttilità in campo non fa quasi più notizia: l'Inter, però, guarda al futuro ed è pronta a blindare il suo talento classe '97. Stando a quanto riportato infatti dal Corriere della Sera, presto sarà allungato il contratto che lega attualmente Barella all'Inter fino al 2024, con tanto di aumento dell'ingaggio da 2,5 a 4,5 milioni a stagione .

"Nei piani futuri del club erediterà da Handanovic la fascia di capitano. Leadership e gol li sta assicurando all’Inter: finora tre reti, il 2-0 alla Juventus il più pesante. Barella ha l’animo sardo, poche parole, molti fatti. L’ha cresciuto la scuola calcio di Gigi Riva, in campo è assatanato, sempre pronto alla discussione, un temperamento che sta correggendo per evitare le ammonizioni: 11 l’anno passato, fin qui solo 4", aggiunge il Corriere della Sera che lo definisce come il prototipo del soldato scudetto, perfetto per l'Inter di Conte.