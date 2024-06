Il rinnovo sta per arrivare. Nicolò Barella firmerà e sarà ancora protagonista nell'Inter e per l'Inter come lo è da quando è arrivato a Milano dal Cagliari e in questa stagione dello scudetto. I numeri parlano per il centrocampista nerazzurro impegnato ora con l'Italia a Coverciano, pronto per il prossimo Europeo. Su X, Data MB, ha messo in risalto quelli dell'interista rispetto agli altri centrocampisti della Serie A.

Così Nicolò risulta primo per passaggi in profondità, quelli che avvicinano una squadra significativamente più vicino alla porta avversaria, ne ha fatti 355), primo per passaggi filtranti (ne ha fatti 64) e primo per deep completions, cioè passaggi che non sono cross e arrivano in area piccola (62). Secondo per passaggi in generale, secondo per passaggi in area di rigore, terzo per passaggi in verticale e terzo per passaggi corti. Terzo per passaggi nella trequarti avversaria, terzo per cross in area di rigore, quarto per percentuale di passaggi riuscita, quinto nei passaggi chiave, sesto per numero di cross e sesto per corsa in progressione.