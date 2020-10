Barella, soldi ben spesi: centrocampista top, l’Inter se lo gode. E il Barcellona prende nota

Arrivato a Milano la scorsa estate al termine di un’estenuante trattativa con il Cagliari, Nicolò Barella ha spazzato via tutti i dubbi legati alla sua valutazione (quasi 50 milioni di euro bonus compresi, cifra da molti ritenuti eccessiva) a suon di prestazioni di assoluto livello, diventando in breve tempo una colonna della nuova Inter targata Antonio Conte. Un inizio di stagione da protagonista assoluto, in nerazzurro come in Nazionale, tanto che, secondo il Corriere dello Sport, anche il Barcellona avrebbe chiesto informazioni:

“Adesso quei 49 milioni, bonus compresi, che l’Inter potrebbe pagare interamente, anche se a rate, per acquistarlo non sembrano più un’enormità. Perché Nicolò Barella nei suoi primi 15 mesi in nerazzurro ha dimostrato non solo di poter giocare in una grande del campionato italiano, ma soprattutto di essere un centrocampista da top club europeo (il Barcellona ha chiesto informazioni) e da nazionale“.

CHE INIZIO! – “Barella ha iniziato il 2020-21 meglio rispetto al 2019-20. Sia con l’Inter sia con la Nazionale. In nerazzurro non ha ancora segnato, ma ha servito due assist “pesanti” contro la Fiorentina e sabato per l’1-0 di Lukaku. Con l’Italia è stato il match winner nella trasferta in Olanda e con una gran palla ha innescato la rete di Pellegrini contro gli orange a Bergamo. E’ un punto fermo sia per Conte sia per Mancini“.

NUOVI BONUS – “Ogni volta che va in campo il Cagliari è contento. Non solo perché tra lui e il presidente Giulini il legame è rimasto forte, ma anche perché il club rossoblù incasserà (a “scatti”, ogni 10/20 presenze) 8 milioni di euro quando Nicolò raggiungerà le 100 gare da almeno 45′ con la maglia dell’Inter. Qualche bonus tra lo scorso anno e l’inizio di questa stagione è già maturato, ma prima di fine maggio ne arriveranno altri. Se poi Zhang dovrà pagare uno di quelli previsti per la vittoria dello scudetto o della Champions (4 milioni in tutto), c’è da scommetterci che non sarebbe dispiaciuto. […] E’ invece da vedere se per l’inizio del nuovo anno firmerà il rinnovo del contratto“.