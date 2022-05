Barzaghi: “Dybala-Inter? Dico al 90%. Ma in viale Liberazione c’è irritazione perché…”

Così il giornalista: "Dybala? Noi mettiamo un 90% di possibilità, molto alta ma non un 100%: ci teniamo un 10% di cautela"

Nel corso di un video pubblicato sul suo canale YouTube, Marco Barzaghi, giornalista di SportMediaset, ha parlato così della trattativa per l'approdo di Paulo Dybala all'Inter: "Noi mettiamo un 90% di possibilità, molto alta ma non un 100%: ci teniamo un 10% di cautela, non è tutto fatto o firmato. Solo a quel punto daremo il 100% perché con i giocatori a scadenza può succedere qualsiasi cosa.