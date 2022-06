Inter, Barzaghi: “Futuro Sanchez? Più di una fonte mi dice che Alexis…”

Così il giornalista: "Gli esuberi sono ancora tutti lì, così come i due cileni: bisogna cercare di risolvere la grana Sanchez"

Nel corso di un video pubblicato sul suo canale YouTube, Marco Barzaghi, giornalista, ha parlato così del mercato in uscita dell'Inter: "Gli esuberi sono ancora tutti lì, così come i due cileni: bisogna cercare di risolvere la grana Sanchez. Più di una fonte mi dice che non ha nessun'intenzione di lasciare facilmente l'Inter: vuole una lauta buonuscita e una squadra di alto livello che gli garantisca uno stipendio che, insieme alla buonuscita, vada a fargli guadagnare più dei 7.5 milioni percepiti all'Inter".