Bastoni: “Futuro? Due anni di contratto con l’Inter. Nessuna comunicazione dal club”

Alessandro Bastoni, a margine di Italia-Ungheria, vinta 2 a 1 dagli Azzurri, ai microfoni della Rai ha parlato della gara: «In campo internazionale tutte le gare sono difficili. Avevano battuto l'Inghilterra ed erano riusciti a mettere in difficoltà la Germania, loro sono una bella squadra. Siamo stati bravi e concentrati, non è facile perché siamo tanti giovani, tanti alle prime esperienze ma siamo stati bravi».

A furia di essere giovanissimo ho 23 anni, anche per me il tempo passa. Cerco di dare una mano come posso per l'esperienza con l'Inter che ho e l'Europeo che ho vissuto alle spalle di due colonne come Bonucci e Chiellini che mi hanno dato tanto. Cerco di trasmettere questa mia esperienza agli esordienti.