Le parole del centrale nerazzurro: "C'è grande fiducia in tutti quanti: la rosa è stata costruita per questo, non ci sono titolari e riserve"

Alessandro Bastoni, intervenuto in mixed zone dopo la vittoria contro la Stella Rossa, ha parlato così ai microfoni di FcInter1908: "C'è grande fiducia in tutti quanti: la rosa è stata costruita per questo, non ci sono titolari e riserve. E si vede dalla gestione del Mister: ogni partita cambia ed è quello che bisogna fare. Taremi e Arnautovic? Eravamo certi della loro prestazione, ci danno una mano nel quotidiano anche quando non giocano: c'è grande fiducia. La classifica in Champions? Mancano sei partite, ogni gara è determinante: siamo contenti per la gara di oggi, conta anche la differenza reti. In una fase a gironi tendevi a difendere il risultato, ora è importante farli perché si arriverà in tanti a pari punti.