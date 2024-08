Alessandro Bastoni, difensore dell'Inter, ha parlato ai microfoni di DAZN dopo il pareggio sul campo del Genoa: "Saremmo stati più felici con una vittoria: mancano 37 partite, non facciamo drammi, non iniziamo a dire cose non vere. Avremo tempo per riposare: abbiamo concesso cose che di solito non concediamo ma non c'è nessun problema. Tiri verso la nostra porta non ne ricordo, abbiamo preso gol su due errori nostri che condizionano l'andamento mentale: non è facile essere sempre collegati, fisicamente praticamente tutti hanno giocato le competizioni con le nazionali.