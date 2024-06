Bastoni, che numeri nei duelli all’Europeo. Lo batte in un dato solo Van Dijk

"Sta facendo un Europeo di un altro livello". Lele Adani ha parlato così di Bastoni dopo la gara contro la Croazia. Una gara difficile per gli Azzurri che sono riusciti a pareggiare solo in extremis e a portare a casa la qualificazione. Alessandro Bastoni è stato anche questa sera tra i protagonisti in positivo della partita.

Per il giocatore nerazzurro parlano sicuramente i numeri, come quelli che mette in risalto Squawka sottolineando che è l'unico difensore ad aver ottenuto il possesso palla più di venti volte all'Europeo nell'uno contro uno. E ha vinto più duelli di tutti in una singola partita rispetto a qualsiasi altro difensore, è quello che è accaduto nella gara contro la Croazia. Solo Van Dijk, difensore dell'Olanda, è riuscito a vincere più di 15 duelli in una partita e avere quindi una percentuale migliore rispetto ad Alessandro per duelli vinti: 73,3% la percentuale dell'olandese, contro quella del 72,2% del giocatore dell'Inter.