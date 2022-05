Repubblica – Cessione Inter, tutto porta a Bastoni: le cifre, derby inglese. Arriva Bremer

Il tecnico dell'Inter Inzaghi parla oggi col club per rivedere le strategie in vista della prossima stagione

Nel vertice di oggi tra la proprietà dell'Inter e mister Inzaghi si parlerò anche delle mosse in vista della prossima stagione e delle possibili cessione per sistemare il bilancio.

"Simone Inzaghi spera di poter sacrificare solo un big sul mercato, per non ripetere la doppia dolorosa cessione Lukaku-Hakimi della scorsa estate. La società dovrà vendere un pezzo pregiato e tutte le strade portano a Bastoni: il difensore è il top player dal quale arriveranno i soldi per costruire una rosa competitiva. L'azzurro, classe 1999, è nei piani del Tottenham di Antonio Conte, che è alla ricerca di un difensore sul mercato proprio con quelle caratteristiche. Tanto più che l'interista è abituato a giocare a tre, il modulo preferito dall'ex tecnico dei nerazzurri. Occhio però anche al Chelsea: i londinesi hanno perso a parametro zero Rudiger, che ha scelto il Real Madrid, e Christensen (Barcellona) e sono alla ricerca di due centrali di difesa. Bastoni piace moltissimo al tecnico Tuchel per la sua qualità. La base d’asta fissata dall'Inter è di 55 milioni di euro, parte dei quali verranno investiti su Bremer del Torino, il rinforzo chiesto da Simone Inzaghi", riporta Repubblica.