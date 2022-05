Inter, Bastoni pronto a tornare in gruppo: il difensore va verso il recupero contro la Juventus

Arrivano buone notizie da Appiano Gentile per l'Inter in vista della finale di Coppa Italia di mercoledì sera contro la Juventus

Arrivano buone notizie da Appiano Gentile per l'Inter in vista della finale di Coppa Italia di mercoledì sera contro la Juventus. Come riporta il Corriere dello Sport, infatti, Alessandro Bastoni tra oggi e domani dovrebbe tornare a lavorare in gruppo e va verso il recupero per la sfida dell'Olimpico: