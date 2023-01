Colpaccio Bayern: preso Cancelo in prestito, riscatto a 70 mln. E’ già a Monaco

Un nuovo terzino per il Bayern, una nuova avventura per Joao Cancelo. Dopo il campionato portoghese (Benfica) e spagnolo (Valencia), dopo quello italiano (Juve e Inter) e quello inglese (il City), ecco la nuova avventura in Germania e nella Bundesliga, nel Bayern Monaco. Tutto fatto per un prestito fino a fine stagione e un diritto di riscatto a circa 70 milioni. I bavaresi hanno perso il loro terzino sinistro titolare, Lucas Hernandez, fratello di Theo, durante il Mondiale: rottura del legamento e stagione finita.