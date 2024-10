Intervenuto ai microfoni dell'inviato di FcInter1908 al Festival di Trento, Evaristo Beccalossi , ex calciatore dell'Inter , ha parlato così del momento dei nerazzurri: "Sulla carta l'Inter è la più forte, ma le società nel calcio devono lavorare anche sulla psicologia: ogni tre giorni c'è un impegno e al di là degli impegno la testa è importante. Se non c'è quella: essere protagonisti ogni domenica è difficile. Il Napoli sta facendo benissimo: è un campionato che sarà difficile. I valori non puoi cambiarli: sulla carta l'Inter è la più forte.

Thuram goleador? L'ho conosciuto, sta facendo cose grandissime: come mai a 26 anni era a parametro zero e i fenomeni del calcio non si sono accorti del grande giocatore? E' arrivata l'Inter a dargli quest'opportunità. Inter competitiva per scudetto e Champions? E' competitiva: provate a ragionare, può anche non vincere ma può giocarsela con tutti ed è una grande cosa. Poi ha anche vinto: ha fatto una rosa importante. Se vince è ok, ma se trascina 80mila persone allo stadio vuol dire che hanno creato un pathos molto importante. Lautaro? E' il 10, un goleador, sta facendo grandissime cose: sta anche bene con la 10, è un leader vero.