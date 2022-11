Belgio, Lukaku oggi in gruppo: brucia le tappe e punta la gara col Marocco

Romelu Lukaku c'è. Dopo aver saltato l'esordio del Belgio , vinto per 1-0 contro il Canada grazie ad un gol di Batshuayi, l'attaccante dell'Inter è pronto a rientrare in gruppo.

Lukaku è tornato oggi ad allenarsi in gruppo con i compagni per la prima volta e potrebbe accelerare il programma di recupero, che inizialmente prevedeva il ritorno in campo al massimo per la terza e ultima partita della fase a gironi.