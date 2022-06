GdS – Inter, Bellanova ad un passo: cifra e contropartite. Asllani? Due nodi da sciogliere

In attesa di aggiornamenti su Dybala e Lukaku in entrata e Skriniar in uscita, l'Inter è vicina a chiudere due operazioni, Asllani e Bellanova

In attesa di aggiornamenti su Dybala e Lukaku in entrata e Skriniar in uscita, l'Inter è vicina a chiudere due operazioni. Si tratta di Asllani e Bellanova. "Per il centrocampista albanese classe 2002 dell'Empoli c'è un accordo sulla valutazione attorno ai 10 milioni ma non ancora sulla formula (prestito con obbligo di riscatto?) e sulla contropartita in prestito (Esposito o Satriano)", spiega La Gazzetta dello Sport che poi, su Bellanova, aggiunge: "Per l'esterno 22enne che il Cagliari ha appena riscattato dal Bordeaux invece verranno investiti 8 milioni più il prestito di uno o due gioiellini della Primavera: Casadei e Franco Carboni".