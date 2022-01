Belotti, no al Toronto e ad altre due offerte: “L’Inter fiuta il colpaccio”

L'Inter monitora con grande attenzione la situazione del Gallo Belotti, in scadenza col Torino a fine stagione

L'Inter monitora con grande attenzione la situazione del Gallo Belotti , in scadenza col Torino a fine stagione. Già accostato ai nerazzurri la scorsa estate, è sulla lista dei parametri zero di Beppe Marotta e Piero Ausilio. Può essere un'interessante opportunità di mercato, come sottolinea oggi il Corriere della Sera.

"Ha respinto il corteggiamento del Toronto, le offerte di Newcastle e dell’Al Hilal di Riyad, ma Andrea Belotti difficilmente rinnoverà con il Torino. L’attaccante sembra deciso a lasciar scadere il suo contratto per svincolarsi a zero. La sensazione è che Belotti non contempli soluzioni estere ma sogni di accasarsi in una big del campionato. Milan e Inter fiutano il colpaccio", si legge.