Bergomi si sbilancia: “L’Inter si sta già muovendo per prendere un giovane attaccante”

Beppe Bergomi non ha dubbi: "L’Inter si muoverà anche su un attaccante giovane, che io penso il club stia già cercando"

Si parla tanto del possibile approdo di Albert Gudmundsson per rinforzare l'attacco di Simone Inzaghi. L'ex nerazzurro Beppe Bergomi a Sky ha parlato così dell'Inter in chiave mercato. “Mi sento di dire che l’Inter ha sempre buone idee sul mercato, poi magari arriva la Juve, è successo con Djaló e ora con Cabal, ma sono tranquillo io. La dirigenza lavora bene, non si faranno trovare impreparati, la rosa è già fortissima e completa. L’infortunio di Buchanan costringe l’Inter a cercare un terzo di difesa o un quinto, perché Inzaghi lo vedeva lì e gli impegni sono tanti.