Per i prossimi quattro anni Betsson Sport sarà Official Main Partner dell'Inter: cifre record per il club nerazzurro

Per i prossimi quattro anni Betsson Sport sarà Official Main Partner dell'Inter. L'accordo è stato definito da Alessandro Antonello "storico". 110 milioni di euro (con i bonus si potrebbe arrivare addirittura a 120) in quattro anni. "Spulciando tra le recenti partnership si nota come nessuno sponsor avesse mai raggiunto tali cifre con l'Inter", sottolinea il Corriere dello Sport.