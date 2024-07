Per i prossimi quattro anni Betsson Sport sarà Official Main Partner dell'Inter. Le parole del dirigente nerazzurro

Per i prossimi quattro anni Betsson Sport sarà Official Main Partner dell'Inter. Attraverso i canali ufficiali del club nerazzurro, Alessandro Antonello ha rilasciato alcune dichiarazioni sul nuovo main: "Siamo felici di accogliere Betsson Sport nella famiglia di partner nerazzurri grazie a questo accordo storico che vede il loro logo posizionarsi sul front delle nostre nuove maglie".

"Questo accordo unisce due brand accomunati dalla stessa passione per lo sport e per il suo sviluppo a tutti i livelli e permetterà ai nostri tifosi di avere un nuovo touchpoint dove poter esprimere il proprio amore per l’Inter. Siamo molto soddisfatti che Betsson Sport abbia scelto il nostro Club come prima sponsorizzazione di maglia in Serie A e siamo orgogliosi che potrà farlo su una jersey particolarmente prestigiosa, con lo scudetto di nuovo cucito sul nostro petto e la seconda stella ad arricchire il logo”.