Nel corso di un'intervista concessa ai microfoni di IoTifoInter, Fabrizio Biasin, giornalista, ha parlato così del futuro di Marko Arnautovic: "Lui ha ribadito a più riprese di avere intenzione di restare e questa cosa va rispettata. Vi assicuro che metterlo alla porta non è l'intenzione della società e dell'allenatore: poi, arrivassero proposte che possono piacere a lui e interessare il club, verranno prese in considerazione. Ma al momento non c'è nessuno all'Inter che gli sta indicando la via d'uscita".