Biasin: “L’Inter cerca un 9 per giugno. Scamacca piace, il sogno è un altro”

L'Inter è alla ricerca di un attaccante per la prossima stagione. Ecco quanto svelato da Biasin su Scamacca e non solo

L'Inter è alla ricerca di un attaccante per la prossima stagione. Piace ed è seguito con grande attenzione Gianluca Scamacca del Sassuolo, ma non è l'unico nome. Ecco quanto svelato dal noto giornalista Fabrizio Biasin alla calciomercato.it TV su Twitch: "L’Inter un 9 lo vuole e cerca per l’anno prossimo, un nome preciso ancora non lo faccio. Scamacca piace anche a Marotta, ma si parla di 45 milioni di euro. Potendo scegliere? A me piace sognare e io faccio il nome di Dusan Vlahovic a oggi (sorride, ndr). In Italia per prendere un grande giocatore devi rinunciare a un altro”.