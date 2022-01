Biasin: “Barella in vendita? No per mille motivi e vi spiego. Se parte de Vrij…”

I rumors su Nicolò Barella, ma non solo. Fabrizio Biasin ha fatto chiarezza sulle strategie di mercato dell’Inter verso l’estate

I rumors su Nicolò Barella, ma non solo. Fabrizio Biasin ha fatto chiarezza sulle strategie di mercato dell’Inter verso l’estate. Ecco le sue parole sul canale Twitch di calciomercato.it: “In caso di addio di de Vrij, il capitolo sui sostituti è enorme. Ginter è seguito e piace, ma per caratteristiche Bremer è più adatto. C’è però tanta concorrenza, italiana ed estera. Per il centrale tedesco l’Inter è più avanti invece, ma le richieste sono considerate un po’ alte. Barella in vendita in estate? Una balla clamorosa. Vi spiego: si può stare tranquilli per mille motivi, lui sta benissimo all’Inter e l’Inter non ha intenzione di darlo via. Non penso ci siano problemi su questo fronte”.