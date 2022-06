Biasin: “Bremer? Confermato il patto: si è promesso all’Inter. Va trovata…”

"Inter, una cosa: - Bremer. Ancora da trovare l’intesa con Cairo (che spera in qualche rilancio dall’estero), ma resta confermato “il patto”: il difensore brasiliano si è promesso ai nerazzurri". Questo l'aggiornamento di Fabrizio Biasin sul futuro di Gleison Bremer, primo obiettivo per l'Inter per rinforzare la difesa: il brasiliano è promesso dei nerazzurri, che devono ora trovare l'accordo economico con il Torino per poi chiudere l'operazione.