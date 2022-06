Biasin: “Bremer-Inter patto solidissimo. Credo si faccia e non 40 mln. So che…”

Nel corso di una diretta con Calciomercato.it, Fabrizio Biasin, giornalista, ha aggiornato sul futuro di Gleison Bremer, obiettivo numero uno dell'Inter per la difesa: "L'Inter ha un accordo solidissimo con Bremer: si sono promessi. Settimana prossima si cercherà di trovare la quadra con Cairo: da come so io accetterà offerte minori di 40 milioni, si deve arrivare a circa 30 tra bonus e magari contropartite. Da quello che mi risulta ci sono buone possibilità di vedere Bremer all'Inter la prossima stagione: per Milenkovic, dipende se usciranno sia Skriniar che De Vrij".