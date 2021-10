Biasin: “Brozovic-Inter, si troverà accordo. Barella? Lui e il club hanno quest’idea”

Così il giornalista: "Brozovic? Ci sarà incontro entro dopodomani e sapremo se ci sono state offerte per lui. Per me l'accordo si troverà"

Marco Astori

Intervenuto ai microfoni di Calciomercato.it, Fabrizio Biasin, giornalista di Libero, ha dato un aggiornamento sul futuro dei due centrocampisti cardine dell'Inter, ovvero Marcelo Brozovic e Nicolò Barella. Partendo dal croato, che è in scadenza il prossimo giugno: "Ci sarà incontro entro dopodomani e sapremo se ci sono state offerte per lui. Per me l'accordo si troverà. Barella piace a tutti ma l'idea sua e dell'Inter è di proseguire insieme, magari con la fascia da capitano".