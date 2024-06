Biasin: “Calhanoglu resterebbe volentieri all’Inter col rinnovo: i dirigenti per ora…”

Sul nostro canale Twitch, il noto giornalista Fabrizio Biasin ha parlato così della vicenda Hakan Calhanoglu: "Siamo fermi al Bayern che ha parlato con Calhanoglu e l’agente per portarlo a Monaco, il giocatore che resta volentieri all’Inter con prolungamento fino al 2028, l’Inter che in questo momento non ha ricevuto offerte dal Bayern e si prende il suo tempo. Al giocatore finora non è stato proposto questo rinnovo, non credo sia nella testa dei dirigenti per ora ecco. Penso all’Inter stiano attendendo questa mossa del Bayern, questa offerta, penso sia questione di tempo e arriverà. A quel punto può capitare qualsiasi cosa”, le sue dichiarazioni.