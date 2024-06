FCIN1908 / Calhanoglu vorrebbe rinnovare con l’Inter, il club non sembra intenzionato

Si rincorrono i rumors sull'interesse del Bayern Monaco per Hakan Calhanoglu, lui vorrebbe rinnovare con l'Inter: la situazione

Si rincorrono i rumors sull'interesse del Bayern Monaco per Hakan Calhanoglu. Come appreso da FCIN1908.it, il giocatore turco ha chiesto all’Inter un altro rinnovo e ha informato il club della presenza del Bayern Monaco, che gli farebbe un contratto fino al 2028 con un piccolo aumento rispetto a quanto prende in nerazzurro.