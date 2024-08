Intervenuto sul canale YouTube IoTifoInter, Fabrizio Biasin, giornalista, ha parlato del mercato dell'Inter e dell'operazione Federico Chiesa: "Possiamo escludere al momento che il club vada su Chiesa: non solo per una questione di spazio, ma perché non c'è l'intenzione di sborsare soldi per un giocatore che se non rinnova l'anno prossimo andrà in scadenza. Per me troverà una sistemazione, non dovesse trovarla e andasse a zero, allora l'Inter farebbe le sue valutazioni.