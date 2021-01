Inter, Biasin “annuncia” il primo colpo di mercato: “Arriva a giugno. A meno di…”

Fabrizio Biasin si esprime così sul mercato in entrata dell’Inter. I nerazzurri sono vicini a piazzare il primo colpo ma solo per l’estate.

“La priorità per Conte è un centrocampista “alla Kessiè” (sì, anche per lui), De Paul è già stato promosso ma salvo miracoli arriverà a giugno. E Vecino? Prenderà il posto di Nainggolan, a meno che non arrivino improbabili offerte”, sottolinea Biasin nel suo editoriale per Tmw.

De Paul è ormai da tempo nel mirino della società nerazzurra, che però potrebbe tentare l’anticipo a gennaio solo incassando soldi dalla cessione a titolo definitivo di Christian Eriksen.