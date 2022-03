Biasin: “Inter, decisione su De Vrij. Sbaragliata concorrenza italiana su Bremer ma…”

Fabrizio Biasin ha parlato dei movimenti che l'Inter sta progettando sul mercato estivo per quanto riguarda la difesa

"L'Inter vuole un nuovo difensore centrale e Bremer è il nome più accreditato. L'Inter ha sbaragliato la concorrenza italiana ma Bremer piace a tante squadre in giro per l'Europa. La speranza è che queste squadre non arrivino a proporre ingaggi sontuosi anche se Cairo, ovviamente, spera nell'asta. Ma comunque l'Inter una fiches importante su Bremer l'ha messa. Probabilmente De Vrij è il destinato a lasciare la rosa. Non per mancanza di fiducia ma perchè l'Inter vuole fare una plusvalenza con questo ragazzo nell'ambito dell'autosostentamento".