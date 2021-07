Biasin: “De Paul? Retroscena Inter: c’era accordo, no di Zhang addirittura a…”

L'indiscrezione sul centrocampista argentino finito in queste ore all'Atletico Madrid dall'Udinese

Racconta Fabrizio Biasin su TMW: "De Paul è stato il miglior giocatore della finale di Copa America tra Brasile ed Argentina, insieme a Di Maria. Questa cosa fa abbastanza impressione. Perché sì, è vero, che fosse forte era evidente, ma non fino a questo punto. Giocherà nell’Atletico Madrid che lo ha comprato per "soli" 35 milioni. Retroscena. Gli operatori di mercato dell’Inter, il giocatore e l’Udinese avevano raggiunto un accordo: De Paul in nerazzurro e pagamento in (addirittura) 5 anni per provare a superare i problemi della famiglia Zhang. Ma la proprietà cinese non ha potuto dire sì neanche a queste condizioni".