Biasin: “L’Inter non ha la priorità Dybala. La mia sensazione è che…”

Fabrizio Biasin ha parlato così dei rumors su Paulo Dybala e l’Inter dopo la finale di Coppa Italia di ieri sera

In diretta su Twitch, Fabrizio Biasin ha parlato così dei rumors su Paulo Dybala e l’Inter: “Dybala? Può capitare qualunque cosa, ma la mia idea non cambia. L’Inter non ha una priorità Dybala, ha in testa altre cose prima. È più Dybala in cerca di sistemazione. Prima l’Inter deve fare altre cose, se ci riuscirà lo valuterà, altrimenti no. La mia sensazione è che sia più facile che non venga all’Inter, piuttosto che venga”, le sue parole al canale di Calciomercato.it.