Biasin: “Inter, Dybala azzardo molto caro. Via Lautaro e dentro lui? Rispondo così”

Chi tra Paulo Dybala e Lautaro Martinez nell'Inter? Ecco la scelta di Fabrizio Biasin tra i due attaccanti argentini

Chi tra Paulo Dybala e Lautaro Martinez nell'Inter? In diretta alla calciomercato.it TV su Twitch, il noto giornalista Fabrizio Biasin ha risposto così sui due attaccanti argentini: "Il sorriso di Lautaro non lo ricordo, è sempre giustamente incazzato. È la sua forza, è perennemente con quella faccia. Si parla tanto del rinnovo di Dybala, Lautaro poteva fare la stessa cosa, invece il Toro ha rinnovato. Lui ha le idee chiare sul futuro, una panchina iniziale non cambia nulla, sabato presumo tornerà titolare. Via Lautaro e dentro Dybala? Non correrei questo rischio. Dybala è fortissimo, ma nell’ultimo anno e mezzo è stato troppo discontinuo, vorrebbe dire impegnarsi per minimo 70 milioni. È un azzardo che una squadra come l’Inter non può permettersi. Quindi rispondo che terrei Lautaro in questo momento, Dybala è un azzardo molto caro”.