Inter, Biasin: “Dybala parla assai con Marotta. E possibile possa dire addio…”

Nel corso del suo editoriale per TMW, Fabrizio Biasin, giornalista, ha parlato così di quello che sarà il mercato estivo dell'Inter: "La prossima sarà un’altra estate di sacrifici. Oddio, non come quella passata, ma qualcuno dovrà lasciare la barca per portare del grano. Gli ingaggi di Vidal e Sanchez contribuiranno parecchio a raggiungere il primo obiettivo (-15% nel monte-stipendi), possibile che si debba dire addio anche una pedina importante. Molti dicono “Lautaro”, Marotta non è così convinto. Per dire, l’ad nerazzurro ha le idee chiare su Dybala: si può fare, ma solo se la proprietà in cambio non chiederà il sacrificio del Toro. Staremo a vedere (comunque sì, Dybala che fino a due settimane fa non era una possibilità, al momento dialoga assai con il suo “padre sportivo”)".