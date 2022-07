Biasin: “Non credo a Dzeko-Monza. Ma Icardi-Monza è possibilità concreta se…”

Fabrizio Biasin, a Telelombardia, ha parlato delle voci che vogliono il Monza di Galliani e Berlusconi sulle tracce di Edin Dzeko. Difficilmente il bosniaco si trasferirà in biancorosso ma un ex interista potrebbe realmente sbarcare alla corte del club di Galliani e Berlusconi:

"Francamente non credo all'ipotesi Dzeko-Monza. Mentre credo, anzi so, che Icardi al Monza è una possibilità. E' una possibilità concreta se il Psg partecipa all'ingaggio perché a loro piacerebbe. E perché il Monza non è una provinciale traballante. Se ti chiama Galliani, con Berlusconi accanto, uno si ferma e ascolta".