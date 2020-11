Biasin: “Eriksen per Isco? Ancora tartufo quando Conte vuole fragole. Ecco la situazione”

“Ad oggi Inter e Real non hanno mai parlato di uno scambio Eriksen–Isco. Magari capiterà più avanti, ma al momento non c’è nulla. (Anche perché, parere personale, se il tuo mister vuole fare la torta di fragole è inutile che continui a prendere il tartufo, per quanto buono)”.

Fabrizio Biasin commenta così la voce di un possibile scambio tra Inter e Real Madrid. Coinvolti Eriksen e lo spagnolo Isco, finito ai margini del progetto con Zidane. Uno scambio che, secondo Sky Germania, sarebbe nella fase embrionale. Anche perché il Real valuterebbe Isco ben 60 milioni di euro, più del valore attuale di Eriksen.