Biasin: “Inter, no a 50 mln per Skriniar ma probabile rilancio. E Ausilio ha…”

"Ausilio e Ramadani si sono visti ieri sera per parlare di Milenkovic. - L’Inter ha respinto al mittente un’offerta del Psg da 50 milioni per Skriniar. - L’Inter non ha fissato un prezzo per il giocatore, probabile rilancio dei francesi". Questi gli ultimi aggiornamenti sul mercato dell'Inter da parte di Fabrizio Biasin su Twitter: in queste ore si fa sempre più forte l'interesse del PSG nei confronti di Milan Skriniar.