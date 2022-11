Biasin: “Inter-Skriniar? C’è disponibilità: il club conta di chiudere entro…”

Così il giornalista: "La disponibilità del giocatore al rinnovo c’è, ma serve tempo: le parti sono in contatto per trovare un’intesa"

"- La disponibilità del giocatore al rinnovo c’è, ma serve tempo: le parti sono in contatto per trovare un’intesa su cifre e durata. - Il club conta di trovare un accordo entro e non oltre Natale. Per intenderci: il fatto che esista una trattativa è già molto".