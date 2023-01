Biasin: “Ipotesi scambi Inter-Barça? Per ora no telefonate. Ma Kessié spinge assai”

“Il 2023 dell’Inter: vittoria, pareggio, vittoria (Coppa Italia), vittoria. Ma anche in questo caso si fa la tragedia. Ormai se non vinci giocando come il Brasile arrivano le sentinelle dell’estetica: “Che pena, così non va”. Ma che barba. La verità è che la squadra c’è, devono “solo” crescere le seconde linee, loro sì impegnate troppo a chiacchierare fuori dal campo e a sonnecchiare sul prato. Quanto alle ipotesi di scambio con il Barcellona (i vari Correa, Depay, Brozovic, Kessie), al momento, non è ancora arrivata alcuna telefonata dalla Spagna. Al momento (e comunque Kessie spinge assai…)”, si legge.